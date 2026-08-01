АФФА попрощалась со знаменитым бельгийцем

Известный в прошлом футбольный арбитр Франк де Блекере завершил свою работу в Азербайджане.

В июле 2024 года бельгиец был назначен главой Судейского комитета АФФА. В ноябре прошлого года он был переведен на должность советника генерального секретаря АФФА по вопросам международного судейства и обучения судей.

В числе успехов Франка де Блекере в Азербайджане можно особо отметить тот факт, что с 2026 года впервые сразу четыре азербайджанских арбитра имеют категорию ФИФА.

Бельгиец переезжает в Сербию, где возглавит Судейский комитет.