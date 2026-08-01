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Индусы обиделись на Facebook

13:45 553

Власти Индии вызвали руководителей Meta из-за кратковременной блокировки публикации премьер-министра Нарендры Моди в Facebook. Правительство потребовало от компании «направить своих высокопоставленных представителей для разъяснения обстоятельств инцидента и обсуждения вопросов, касающихся как политики компании, так и технических проблем». Ожидается, что встреча состоится в течение ближайших 7-10 дней.

Помимо этого, индийская полиция возбудила два дела против главы индийского подразделения Meta и администраторов ряда аккаунтов в Facebook и Instagram по обвинению в распространении сфабрикованного контента против Моди.

События последовали за временным удалением из Facebook видеоролика Моди, посвященного мерам борьбы с утечками экзаменационных заданий. 28 июля представители Meta заявили, что контент был удален из-за технической ошибки и восстановлен после ее обнаружения.

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