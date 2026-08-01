Премьер Таиланда извинился за убийство Назимовых

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения в связи с убийством в Паттайе двух россиян — брата и сестры Назимовых. Он заявил, что совершившие преступление понесут максимальное наказание, предусмотренное законом, сообщает таиландская газета Thairath.

По словам премьера, это преступление нанесло серьезный ущерб имиджу Таиланда. Он пообещал сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин заявил, что посольство России в Таиланде рассчитывает на тщательное расследование убийства и справедливое наказание виновных.

О пропаже россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа — стало известно 26 июля. В пятницу издание Thairath со ссылкой на полицию сообщило о задержании двух подозреваемых в причастности к исчезновению брата и сестры. Двое задержанных признались в убийстве россиян и показали место, где спрятаны тела.

Подозреваемые, как сообщала местная пресса, утверждали, что пытались угнать мотоцикл, на котором ехали Диана и Роман, но девушка и юноша оказали сопротивление, после чего были убиты.