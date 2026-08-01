Почему Трамп отказал Украине?

Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине права на производство зенитных ракет Patriot, опасаясь, что это оружие может быть использовано против Америки, пишет The New York Times.

Трамп фактически взял назад свое обещание, данное в начале июля, передать лицензии на производство ракет Patriot, заявив в пятницу, что «мы на это не соглашались».

«На встрече с членами своего кабинета в пятницу, когда его спросили о соглашении, Трамп ответил: «Мы не соглашались на это», предположив, что он изменил свое мнение, потому что «трудно отдать такие технологии» и из-за риска того, что «те, кому вы передадите технологии, однажды могут обернуться против вас», — пишет NYT.

Издание в этой связи напоминает о том, что в 70-х годах США передавали оружие Ирану накануне падения власти шаха. А в первые дни недавней американо-иранской войны США уничтожили последние американские истребители, проданные Ирану еще в 1979 году, перед исламской революцией.

NYT также отмечает, что проект производства ракет Patriot в Украине потребовал бы раскрытия секретных оборонных технологий и сотрудничества компаний-производителей, таких как Raytheon и Lockheed Martin, с Украиной. Это заняло бы месяцы или даже годы, а любые производственные мощности для создания этих ракет, построенные в Украине, мгновенно стали бы целью для России.