Зеленский показал удар по «Янине»

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео с ударом по контейнеровозу «Янина».
«Наши цели — тщательно выбранные объекты, обеспечивающие ведение войны. Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», — написал он.
Также Зеленский заявил о поражении инфраструктуры трех НПЗ в Башкортостане.
Как сообщалось накануне, торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
August 1, 2026