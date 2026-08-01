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США и Израиль готовят масштабные удары по Ирану
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США и Израиль готовят масштабные удары по Ирану

Зеленский показал удар по «Янине»

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15:23 2575

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео с ударом по контейнеровозу «Янина».

«Наши цели — тщательно выбранные объекты, обеспечивающие ведение войны. Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», — написал он.

Также Зеленский заявил о поражении инфраструктуры трех НПЗ в Башкортостане.

Как сообщалось накануне, торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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