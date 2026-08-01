Марокко отомстило Испании?

По данным издания, у марокканских властей вызывают раздражение действия премьера Испании Педро Санчеса, который планирует заключить соглашения о поставке газа с Алжиром — конкурентом Марокко в нефтегазовой сфере.

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с просьбой созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на текст письма.

«Эта встреча должна позволить нам выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность наших внешних границ — это общая ответственность всех государств-членов, а не только тех, которые находятся на передовой линии союза», — отметил он.

Санчес указал, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны.

В письме он также выразил озабоченность по поводу того, что некоторые страны блока действовали исходя из «предвзятости, ложных слухов, невежества или в политических интересах», требуя временного исключения Испании из Шенгенской зоны. При этом Санчес не стал называть конкретные страны ЕС.

Отметим, ранее Финляндия, Италия, Австрия, Чехия и Дания выступили с предложением исключить Испанию из Шенгенской зоны.

По данным властей страны, около 69,5 тыс. мигрантов за последние 30 часов покинули испанский город Сеута и вернулись в Марокко после массового пересечения границы.