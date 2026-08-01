Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?

В 2019 году, когда бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил с инициативой создать «новый консервативный реформаторский центр», способный, как предполагалось, расколоть электорат его прежней партии, правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в успех проекта верили единицы. 28 июля 2026 года Давутоглу, в прошлом возглавлявший и внешнюю политику Турции, объявил о роспуске созданной им Партии будущего и своем уходе из партийной политики. Бывший премьер заявил, что прекращает партийную деятельность из-за «грязного политического климата» и «морально дистанцируется» от нее.

Впрочем, источники в Партии будущего сообщили haqqın.az, что организацию распустили по другой причине: она не дала ожидаемого эффекта.

По их словам, решением о роспуске Давутоглу поделился с ближайшим окружением примерно десять дней назад, а окончательно вопрос решится на съезде 22 августа. Партия создавалась, чтобы привлечь голоса правоконсервативного электората и стать альтернативой Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, много лет находящейся у власти. Но результат в 0,11% на муниципальных выборах 2024 года обернулся откровенным разочарованием.

С 2023 года Давутоглу пытался собрать новый консервативный альянс из Партии будущего, «Саадет», «Возрождения благополучия» и DEVA, и его уход из политики связан с тем, что этот проект не состоялся. Источники в партии отмечают, что по инициативе Давутоглу три консервативные силы сформировали в парламенте «Группу Новый путь», однако из-за разногласий между лидерами, чрезмерных амбиций и отсутствия общих целей альянс так и не сложился. Кроме того, партия столкнулась с финансовыми трудностями, а вести организационную работу становилось все сложнее.