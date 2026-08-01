Экс-премьер уходит в академики. Заметит ли это турецкая политика?

В 2019 году, когда бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил с инициативой создать «новый консервативный реформаторский центр», способный, как предполагалось, расколоть электорат его прежней партии, правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в успех проекта верили единицы. 28 июля 2026 года Давутоглу, в прошлом возглавлявший и внешнюю политику Турции, объявил о роспуске созданной им Партии будущего и своем уходе из партийной политики. Бывший премьер заявил, что прекращает партийную деятельность из-за «грязного политического климата» и «морально дистанцируется» от нее.
Впрочем, источники в Партии будущего сообщили haqqın.az, что организацию распустили по другой причине: она не дала ожидаемого эффекта.
По их словам, решением о роспуске Давутоглу поделился с ближайшим окружением примерно десять дней назад, а окончательно вопрос решится на съезде 22 августа. Партия создавалась, чтобы привлечь голоса правоконсервативного электората и стать альтернативой Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, много лет находящейся у власти. Но результат в 0,11% на муниципальных выборах 2024 года обернулся откровенным разочарованием.
С 2023 года Давутоглу пытался собрать новый консервативный альянс из Партии будущего, «Саадет», «Возрождения благополучия» и DEVA, и его уход из политики связан с тем, что этот проект не состоялся. Источники в партии отмечают, что по инициативе Давутоглу три консервативные силы сформировали в парламенте «Группу Новый путь», однако из-за разногласий между лидерами, чрезмерных амбиций и отсутствия общих целей альянс так и не сложился. Кроме того, партия столкнулась с финансовыми трудностями, а вести организационную работу становилось все сложнее.
Фактор Эрдогана в политическом взлете Давутоглу
Профессор политологии и международных отношений Ахмет Давутоглу начал политическую карьеру как советник по внешней политике тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2009 году Эрдоган назначил его министром иностранных дел. В то время Давутоглу выпустил книги «Стратегическая глубина» и «Альтернативная парадигма», где изложил новое видение внешней политики Анкары. Его концепция «нулевых проблем с соседями» была нацелена на сближение Турции с Ближним Востоком и Африкой.
После того как в 2014 году Эрдоган был избран президентом, он назначил своего близкого соратника премьер-министром и председателем ПСР. Однако споры о распределении полномочий, публикации в близких к Давутоглу СМИ с заголовками вроде «Эпоха начальника закончилась, началась эпоха профессора», а также провал внешнеполитической концепции «нулевых проблем» породили напряженность между союзниками. В 2016 году Давутоглу оставил посты премьер-министра и председателя ПСР, а в 2018 году был исключен из партии.
В 2023 году он вошел в «Шестерку», оппозиционный блок, поддержавший на выборах кандидатуру лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу против Эрдогана, в расчете привлечь голоса консервативного электората. Однако, как считает большинство политологов, поддержка Кылычдароглу подорвала его репутацию среди консервативных избирателей. При этом союз с Республиканской народной партией принес партии Давутоглу 10 мест в парламенте. Сейчас у нее осталось лишь четыре депутата: за прошедшие годы шестеро парламентариев перешли в ПСР и другие партии.
Давутоглу хотел вернуться в ПСР, но…
Внимание привлекла встреча Эрдогана и Давутоглу после долгого перерыва на неформальном заседании по случаю начала нового парламентского года в 2025 году. Даже заговорили о том, что Давутоглу может вернуться в ПСР. Источник, близкий к правящей партии, подтвердил haqqın.az, что в прошлом году о присоединении Партии будущего к ПСР действительно велись переговоры. Но они провалились: Эрдоган выступил против того, чтобы в объединение вошли сам Давутоглу и бывший заместитель председателя ПСР, ныне депутат от Партии будущего Сельчук Оздаг.
Тем не менее, по данным источников в Партии будущего, после роспуска структуры Давутоглу получил предложения от DEVA и «Возрождения благополучия», с которыми последние три года пытался выстроить альянс. Однако бывший премьер ответил, что отныне не станет противостоять президенту.
По словам источников, теперь Давутоглу займется академической работой и международной дипломатией, будет сотрудничать с одним из глобальных стратегических центров. Что касается четырех депутатов от партии, то они, скорее всего, выберут разные политические пути, а не станут держаться под одним партийным флагом.