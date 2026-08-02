Каспий, Иран, два лагеря и одна большая ссора

Правительство Ирана недавно предприняло неожиданный шаг в отношении Каспийского моря. В то время как продолжаются авиаудары и морская блокада США против Ирана, кабинет президента Масуда Пезешкиана 21 июля одобрил и направил в парламент проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году после долгих лет сложных переговоров между прибрежными государствами. Как известно, Иран до сих пор не ратифицировал этот документ. Хотя Тегеран и подписал его, он не был удовлетворен содержащимися в нем условиями и затягивал процесс ратификации, препятствуя вступлению документа в юридическую силу. Так почему же в такой сложной ситуации в регионе правительство Ирана одобрило проект закона о ратификации документа и направило его в парламент на рассмотрение? Возможно ли для иранского парламента принять этот законопроект в сложившейся ситуации? Пока неизвестно, когда иранский парламент рассмотрит вопрос ратификации, но консервативные круги, как и ожидалось, резко раскритиковали правительство Пезешкиана за этот шаг. Критики утверждают, что, мол, ратификация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря представляет угрозу национальной безопасности Ирана, поскольку Тегеран потеряет стратегически важный рычаг влияния в регионе, а вступление документа в юридическую силу откроет путь к строительству транскаспийских нефте- и газопроводов.

Ахмад Каземи, профессор международного права в Тегеранском университете Азад, раскритиковал правительство, заявив, что ратификация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря «может иметь крайне негативные последствия для национальной безопасности и территориальной целостности исламской республики». Он сказал, что ратификация документа, особенно в нынешней геополитической обстановке, создаст серьезные риски для Ирана. Каземи привел в пример один из пунктов Конвенции, демонстрирующий, почему она не отвечает интересам Ирана. Этот пункт, по сути, запрещает присутствие иностранных военных сил в Каспийском море. Но Каземи отметил, что концепция «запрета на участие» не запрещает иностранным военным силам проходить через Каспийское море. По его словам, иранские дипломаты в прошлом проявляли халатность, упуская этот вопрос из виду. Он повторил традиционный тезис Тегерана о том, что 20 процентов Каспийского моря принадлежит Ирану, заявив, что это будет поставлено под сомнение, если Конвенция будет ратифицирована. Конвенция не определяет процедуру раздела дна Каспийского моря, и, согласно документу, прибрежные государства могут проводить двусторонние переговоры по этому вопросу между собой. Каземи считает, что Конвенция легитимизировала двусторонние и трехсторонние переговоры прошлых лет между Россией, Казахстаном и Азербайджаном по разделу Каспийского моря, «в результате которых они разделили Каспийское море между собой в процентах, например, 29, 21 и 18 процентов». Иранский профессор считает, что ратификация Конвенции проложит путь к строительству транскаспийских нефте- и газопроводов, «что отвечает интересам Соединенных Штатов и англосаксов в регионе».

Согласно статье 14 Конвенции, прибрежные страны могут прокладывать и устанавливать трансконтинентальные трубопроводы по дну Каспийского моря. «С ратификацией Конвенции о правовом режиме Каспийского моря Узбекистан, Казахстан и Туркменистан могут объединиться с Баку, построив трубопровод по дну Каспийского моря, и сыграть роль в поставках нефти и газа, необходимых для Европы и стран НАТО», — отмечает Каземи. По его словам, если документ не будет ратифицирован, транскаспийские нефте- и газопроводы никогда не будут построены, поскольку, согласно пункту 22 Конвенции, она вступит в юридическую силу только после ратификации всеми прибрежными странами. Каземи назвал действия правительства «явным актом против национальных интересов страны» и заявил: «Естественно, эти действия неприемлемы в любом случае». Он также указал на преимущества нератификации этой Конвенции. «Нератификация этой Конвенции значительно укрепит геополитические и геоэкономические инструменты Ирана в регионе. Один из таких инструментов заключается в том, что страны Центральной Азии, а именно Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, будут вынуждены перенаправлять свои энергоносители, газ и нефть на мировые рынки, а именно в Европу и Турцию, через Иран. Потому что это невозможно и незаконно по дну Каспийского моря», — считает Каземи. Нужно отметить, что и Россия оказывает давление на Тегеран в этом отношении. В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что Иран ратифицирует Конвенцию до следующего саммита в Каспийском регионе, запланированного на август 2026 года в Тегеране.