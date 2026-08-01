У азербайджанцев стало больше манатов

На 1 июля 2026 года широкая денежная масса (агрегат М3) в Азербайджане составила 52 млрд 924,5 млн манатов. Как сообщает Центробанк Азербайджана, это на 2,8% больше, чем месяцем ранее, на 6,1% больше по сравнению с началом года и на 9,2% больше в годовом выражении.

Денежная масса в манатах (агрегат М2) достигла 43 млрд 254,2 млн манатов. Это на 3,1% больше по сравнению с показателем на 1 июня, на 7,1% больше с начала года и на 17,5% больше по сравнению с 1 июля 2025 года.

Объем депозитов до востребования (агрегат М1) составил 33 млрд 632,1 млн манатов, увеличившись на 3% за месяц, на 4,5% — с начала года и на 14,3% — в годовом сравнении.

Наличная денежная масса за пределами банков (агрегат М0) составила 18 млрд 994,8 млн манатов. Это на 0,3% больше, чем месяцем ранее, на 5,8% больше с начала года и на 15% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.