Глава ФИФА сдал назад

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об отказе от планов по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам. Заявление опубликовано на сайте ФИФА.

«После того как мы внимательно выслушали все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели», — говорится в сообщении.

По словам главы ФИФА, цель организации всегда заключалась в том, чтобы объединять и улучшать, поэтому предложение не будет принято. Инфантино также заявил, что намерен собрать все заинтересованные стороны в ближайшие дни и недели, чтобы обсудить будущее соревнований.

Тем временем УЕФА выпустил обращение, в котором приветствовал отказ от планов по передаче части прав на ЧМ частным инвесторам, а также заявил об утрате доверия к руководству ФИФА и призвал к тщательному расследованию инцидента.

28 июля газета Financial Times сообщила о планах ФИФА создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise, которая будет заниматься организацией ЧМ, и продать ее четверть за $4,2 млрд частным инвесторам. Джанни Инфантино планировал лично возглавить новую организацию после истечения своих полномочий на посту президента ФИФА и получать прибыль от продажи ее акций.

По данным газеты, план был разработан при консультации с администрацией президента США Дональда Трампа. JPMorgan, ФИФА и Джошуа Кушнер, младший брат зятя Дональда Трампа, в течение нескольких месяцев тайно работали над проектом.

30 июля УЕФА и все 55 входящих в него национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА до отказа от плана по продаже части прав на ЧМ.