Миру грозит голод

Главной зоной риска остается Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. На фоне взаимных атак на зерновую инфраструктуру и суда цены на пшеницу в июле выросли более чем на 10% — это крупнейший месячный скачок с 2024 года.

Ситуацию осложняют проблемы в других крупных аграрных регионах. В Европе жара, засуха и лесные пожары могут привести к самому значительному сокращению производства зерна за десятилетия. В Австралии сухая погода угрожает урожаю пшеницы в одном из главных экспортных штатов.

Под угрозой оказалось и производство риса, которым питается более половины населения мира. Усиление Эль-Ниньо (колебание температуры Тихого океана) грозит засухой во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии — крупнейшем производителе и экспортере риса. Цены на него уже достигли максимума за 18 месяцев.

Дополнительное давление на фермеров оказывают рост стоимости топлива и удобрений из-за войны США с Ираном.