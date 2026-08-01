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Иран готовится к чему-то масштабному
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Иран готовится к чему-то масштабному

Миру грозит голод

17:57 1765

Война в Украине и экстремальная погода создают угрозу нового глобального продовольственного кризиса, пишет Bloomberg.

Главной зоной риска остается Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. На фоне взаимных атак на зерновую инфраструктуру и суда цены на пшеницу в июле выросли более чем на 10% — это крупнейший месячный скачок с 2024 года.

Ситуацию осложняют проблемы в других крупных аграрных регионах. В Европе жара, засуха и лесные пожары могут привести к самому значительному сокращению производства зерна за десятилетия. В Австралии сухая погода угрожает урожаю пшеницы в одном из главных экспортных штатов.

Под угрозой оказалось и производство риса, которым питается более половины населения мира. Усиление Эль-Ниньо (колебание температуры Тихого океана) грозит засухой во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии — крупнейшем производителе и экспортере риса. Цены на него уже достигли максимума за 18 месяцев.

Дополнительное давление на фермеров оказывают рост стоимости топлива и удобрений из-за войны США с Ираном.

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