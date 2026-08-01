Невозможное возможно: автобусы начали связывать самые дальние точки столичного региона

В Баку продолжается работа по формированию интегрированной сети автобусных перевозок, предоставляющих пассажирам не только комфорт, но и возможность за короткий отрезок времени добираться до определенных локаций в черте города и за его пределами — процесс охватывает как внутригородские маршруты, так и линии, связывающие столицу с ближайшими населенными пунктами.

Так, в рамках очередного этапа последовательных мер, принимаемых Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана с целью улучшения доступности, дальнейшего повышения качества обслуживания, удовлетворения растущего пассажирского спроса и обеспечения комфорта и быстроты поездок, запущен новый экспресс-маршрут № 195Е. Он соединяет поселок Алят Гарадагского района с кольцевой развязкой на территории поселка «20-й Участок» в Сабаильском районе. Таким образом, создан самый протяженный автобусный маршрут в городе — почти 65 километров в один конец.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиров ежедневно в самое востребованное время — с 06:30 до 21:00 — обслуживают 7 комфортабельных автобусов большой вместимости марки Neoplan, которые курсируют с интервалом в 30 минут.

Напомним, это уже второй подобный маршрут в направлении Гарадагского района: днями ранее на линии вышли аналогичные автобусы большой вместимости марки Neoplan, обслуживающие новый экспресс-маршрут № 149Е, связывающий один из самых густонаселенных пунктов Гарадагского района — поселок Сахиль — со станцией метро «Сахиль».

Оптимизированная схема движения обеспечивает пассажирам автобусов экспресс-маршрутов возможность экономить время, напрямую, комфортно и быстро добираться до столицы и обратно, избегая лишних пересадок.

Транспортные структуры продолжают работу над дальнейшей оптимизацией маршрутной сети и повышением эффективности пассажироперевозок.