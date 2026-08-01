Американцев на Ближнем Востоке предупредили

Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион и быть готовыми к отъезду из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel.

«В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, и существует вероятность непредвиденной эскалации», — говорится в заявлении посольств.

«Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта. Американцам, которые находятся за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть свои планы поездок в этот регион и транзитом через него», — отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что всем американцам, которые все же путешествуют на Ближний Восток, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

В обращении дипмиссий указывается, что они остаются открытыми для визитов обычных американских граждан и получения виз.