USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Иран готовится к чему-то масштабному
Новость дня
Иран готовится к чему-то масштабному

Американцев на Ближнем Востоке предупредили

18:39 575

Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион и быть готовыми к отъезду из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel.

«В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, и существует вероятность непредвиденной эскалации», — говорится в заявлении посольств.

«Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта. Американцам, которые находятся за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть свои планы поездок в этот регион и транзитом через него», — отмечается в заявлении. 

Также подчеркивается, что всем американцам, которые все же путешествуют на Ближний Восток, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

В обращении дипмиссий указывается, что они остаются открытыми для визитов обычных американских граждан и получения виз.

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7366
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 960
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 493
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6500
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1771
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1964
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3681
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3863
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2782
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1655

ЭТО ВАЖНО

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7366
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 960
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 493
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6500
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1771
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1964
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3681
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3863
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2782
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться