Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям

Российские войска в субботу, 1 августа, нанесли удар по издательству «Утро» в Харькове. На объекте возник масштабный пожар, там пылают учебники и тысячи книг сети «КнигоЛенд» и Издательской корпорации RNK-Ranok. Об этом сообщили генеральный директор издательства Виктор Круглов, а также пресс-службы «Утра» и «КнигоЛенда».
По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, погибших нет. Последствия пожара и состояние травмированных людей уточняются.
В результате российского удара по Киеву количество пострадавших возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли девять человек. Об этом сообщает полиция Киева.
В результате атаки российского реактивного беспилотника по Броварам в Киевской области погиб 61-летний работник компании Rozetka Владимир Мельниченко. В момент удара на территории склада работало 270 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и совладелица Rozetka Ирина Чечоткина.
По данным Офиса генпрокурора, вражеский реактивный дрон нанес удар около 11:28 (12:28 по Баку) по территории маркетплейса. Сообщается о шести раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, а остальные лечатся амбулаторно.
В то же время в компании Rozetka сообщили о семи госпитализированных сотрудниках.
Также в результате атаки повреждены 13 автомобилей.
В Подольском районе Одесской области в результате атаки российских беспилотников получили ранения двое детей — 12-летняя девочка и ее шестилетний брат. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу.
Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, а мальчика — как средней тяжести.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Российские войска нанесли прицельный удар FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу с пассажирами в Днепропетровской области. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате атаки травмированы семь человек, среди которых 16-летний юноша.
Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в больницу.
По предварительной информации, два человека находятся в тяжелом состоянии.