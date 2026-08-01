Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям

Российские войска в субботу, 1 августа, нанесли удар по издательству «Утро» в Харькове. На объекте возник масштабный пожар, там пылают учебники и тысячи книг сети «КнигоЛенд» и Издательской корпорации RNK-Ranok. Об этом сообщили генеральный директор издательства Виктор Круглов, а также пресс-службы «Утра» и «КнигоЛенда». По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, погибших нет. Последствия пожара и состояние травмированных людей уточняются.

В результате российского удара по Киеву количество пострадавших возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли девять человек. Об этом сообщает полиция Киева.

В результате атаки российского реактивного беспилотника по Броварам в Киевской области погиб 61-летний работник компании Rozetka Владимир Мельниченко. В момент удара на территории склада работало 270 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и совладелица Rozetka Ирина Чечоткина. По данным Офиса генпрокурора, вражеский реактивный дрон нанес удар около 11:28 (12:28 по Баку) по территории маркетплейса. Сообщается о шести раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, а остальные лечатся амбулаторно. В то же время в компании Rozetka сообщили о семи госпитализированных сотрудниках. Также в результате атаки повреждены 13 автомобилей.