USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Иран готовится к чему-то масштабному
Новость дня
Иран готовится к чему-то масштабному

Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям

18:55 495

Российские войска в субботу, 1 августа, нанесли удар по издательству «Утро» в Харькове. На объекте возник масштабный пожар, там пылают учебники и тысячи книг сети «КнигоЛенд» и Издательской корпорации RNK-Ranok. Об этом сообщили генеральный директор издательства Виктор Круглов, а также пресс-службы «Утра» и «КнигоЛенда».

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, погибших нет. Последствия пожара и состояние травмированных людей уточняются.

В результате российского удара по Киеву количество пострадавших возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли девять человек. Об этом сообщает полиция Киева.

В результате атаки российского реактивного беспилотника по Броварам в Киевской области погиб 61-летний работник компании Rozetka Владимир Мельниченко. В момент удара на территории склада работало 270 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и совладелица Rozetka Ирина Чечоткина.

По данным Офиса генпрокурора, вражеский реактивный дрон нанес удар около 11:28 (12:28 по Баку) по территории маркетплейса. Сообщается о шести раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, а остальные лечатся амбулаторно.

В то же время в компании Rozetka сообщили о семи госпитализированных сотрудниках.

Также в результате атаки повреждены 13 автомобилей.

В Подольском районе Одесской области в результате атаки российских беспилотников получили ранения двое детей — 12-летняя девочка и ее шестилетний брат. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу.

Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, а мальчика — как средней тяжести.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Российские войска нанесли прицельный удар FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу с пассажирами в Днепропетровской области. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки травмированы семь человек, среди которых 16-летний юноша. 

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в больницу.

По предварительной информации, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7367
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 961
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 496
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6500
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1771
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1965
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3681
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3863
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2783
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1655

ЭТО ВАЖНО

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7367
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 961
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 496
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6500
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1771
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1965
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3681
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3863
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2783
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться