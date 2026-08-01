Бомба в тонну по дому в Иране

Воздушный удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, сообщила в субботу газета The New York Times, ссылаясь на данные собственного анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

Как сообщили в четверг иранские СМИ, после удара два человека оставались под завалами, но позднее их нашли и доставили в больницу.

«США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», — говорится в материале.

Также указывается, что, по данным иранских властей, погибли глава семейства, его жена и их двухлетний сын, тогда как другие двое детей были найдены под завалами живыми.

«Размер воронки и фрагменты боеприпаса указывают на то, что была применена бомба Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из самых крупных обычных авиабомб, имеющихся на вооружении армии США», — отмечается в сообщении.

Газета пишет, что наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе своей военной кампании в Иране и почему они используют столь мощные боеприпасы.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил о расследовании случившегося.

«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Американские военные никогда не бьют по гражданским лицам», — приводятся в материале его слова.

Тем не менее, как указывается в статье, анализ показывает, что обломки и поврежденные машины находились на расстоянии нескольких десятков метров, а иранские власти заявляли о повреждении примерно 20 домов.

«Удар был нанесен по густонаселенному району острова, который находится в Ормузском проливе», — отмечается в сообщении.

Издание отмечает, что в результате анализа не удалось обнаружить никаких иранских военных объектов рядом с уничтоженным домом.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.