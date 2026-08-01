Китайцы переплюнули Голливуд

Появившиеся в Китае сериалы с двухминутными эпизодами, которые раньше считались низкопробными мыльными операми, превратились в глобальную индустрию с оборотом $11 млрд, пишет Bloomberg в статье под названием «Китай подсадил весь мир на двухминутные микродрамы». Этот формат привлекает все большее внимание крупных студий, в том числе голливудских.

Такие микродрамы предназначены для просмотра на мобильных телефонах, каждая серия длится две-три минуты. Как отмечается в статье, это самый быстрорастущий формат мобильного контента в мире. К апрелю 2026 года среднесуточное время в приложениях с микродрамами достигло 25 минут — на 85% больше по сравнению с январем 2025 года, передает агентство, ссылаясь на отчет ведущей американской компании в сфере цифровой и мобильной аналитики Sensor Tower.

Первые микродрамы появились в Китае примерно в 2018 году, а к 2024-му их доходы превысили сборы всего китайского кинопроката. Китайские компании ReelShort и DramaBox инвестировали сотни миллионов долларов в выход на глобальный рынок. К февралю 2025-го на зарубежные рынки вышло более 200 приложений с короткими драмами — почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Преимущество производства микродрам в том, что процесс обходится всего в десятки тысяч долларов, а съемки часто занимают менее двух недель. Самые популярные из них могут приносить миллионы долларов дохода благодаря сочетанию рекламы, подписки и взимания платы со зрителей. Наибольшую долю аудитории составляют женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

Основным источником доходов для компаний, выпускающих микродрамы, стали США: на них пришлось 37% глобальных покупок внутри приложений в начале 2026 года. Как отмечается в публикации, в 2025 году индустрия микродрам принесла своим создателям $11 млрд, а к 2030-му, по прогнозам экспертов, рынок достигнет уже $26 млрд.

Известные голливудские стриминговые платформы уже начали осваивать этот формат. В мае Peacock, принадлежащий NBCUniversal, стал первым крупным американским стримером, запустившим вертикальную видеоленту в мобильном приложении с лицензированными микродрамами. TikTok в то же время запустил отдельное приложение PineDrama, а канал Fox нарезает эпизоды реалити-шоу Farmer Wants a Wife на фрагменты менее двух минут для приложения My Drama.