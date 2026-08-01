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Аппарат омбудсмена провел просветительский правовой мониторинг в воинской части Кяльбаджарского района

20:20 270

В соответствии с совместным планом действий, утвержденным уполномоченным по правам человека (омбудсменом) и Министерством обороны Азербайджанской Республики, в одной из воинских частей Минобороны, расположенной в освобожденном Кяльбаджарском районе, сотрудниками Аппарата омбудсмена проведен мониторинг в целях правового просвещения военнослужащих.

В ходе встречи с личным составом была предоставлена информация о мероприятиях, проводимых в целях защиты прав военнослужащих, а также об основных направлениях деятельности омбудсмена, даны ответы на интересующие вопросы. В то же время на месте были принято и взято в производство одно обращение военнослужащих.

В ходе мониторинга были осмотрены казарма, столовая, склады продовольствия, медицинский пункт, а также другие помещения, не представляющие военную тайну, и проведена оценка текущей ситуации на месте.

В заключение руководству воинской части были представлены соответствующие рекомендации по более эффективному обеспечению прав военнослужащих.

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