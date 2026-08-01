USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Иран готовится к чему-то масштабному
Новость дня
Иран готовится к чему-то масштабному

Иранский генерал о будущих войнах

20:33 1049

Будущие войны будут основываться на превосходстве в сфере информации, космических технологий и оборонной экономики. Об этом заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Сардар Ибн ар-Реза на встрече с учеными оборонной промышленности, сообщает IRIB.

«Оборонная промышленность должна быть способна обеспечивать максимальную боевую мощь при минимальных затратах и удовлетворять потребности поля боя в режиме реального времени», — заявил бригадный генерал.  

По его словам, распространение оборонных технологий на различные отрасли страны является одним из требований национального развития. 

«Каждая технология, создаваемая в оборонной промышленности, наряду с укреплением потенциала сдерживания должна стать двигателем развития промышленности, транспорта, энергетики, связи и других стратегически важных отраслей. Такое взаимное взаимодействие является одним из ключевых преимуществ оборонной промышленности Ирана», — отметил министр. 

Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие видео
22:08 334
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
21:52 627
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов обновлено 21:27
21:27 4755
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде Вторая победа в UFC; видео
20:53 1139
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог обновлено 20:07
20:07 5103
Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 8883
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 2579
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 927
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2911
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6737
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 2935

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие видео
22:08 334
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
21:52 627
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов обновлено 21:27
21:27 4755
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде Вторая победа в UFC; видео
20:53 1139
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог обновлено 20:07
20:07 5103
Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 8883
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 2579
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 927
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2911
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6737
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 2935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться