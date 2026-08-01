Иранский генерал о будущих войнах

Будущие войны будут основываться на превосходстве в сфере информации, космических технологий и оборонной экономики. Об этом заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Сардар Ибн ар-Реза на встрече с учеными оборонной промышленности, сообщает IRIB.

«Оборонная промышленность должна быть способна обеспечивать максимальную боевую мощь при минимальных затратах и удовлетворять потребности поля боя в режиме реального времени», — заявил бригадный генерал.

По его словам, распространение оборонных технологий на различные отрасли страны является одним из требований национального развития.

«Каждая технология, создаваемая в оборонной промышленности, наряду с укреплением потенциала сдерживания должна стать двигателем развития промышленности, транспорта, энергетики, связи и других стратегически важных отраслей. Такое взаимное взаимодействие является одним из ключевых преимуществ оборонной промышленности Ирана», — отметил министр.