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Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»

21:52 627

Создание атомной бомбы в СССР было обусловлено божественным вмешательством, заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Он обратил внимание, что разработка появилась в городе Саров (Арзамас-16), на месте которого молился святой Серафим Саровский.

«Создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Так, через труд ученых, инженеров, рабочих, трудившихся здесь, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», — сказал патриарх.

По его мнению, появление атомной бомбы спасло СССР «от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страны, ни народа». «Все это происходило в том числе и по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Вот так смиренный старец через свою святость… содействовал тому, что народ наш и страна наша продолжают свое существование», — заключил Кирилл. Глава РПЦ уже высказывался похожим образом в 2023 году, утверждая, что атомная бомба была разработана отечественными учеными «по неизреченному Божьему промыслу». А в 2024-м он призывал россиян не бояться такого оружия и возможного конца света.

Центр по разработке атомной бомбы был построен в Сарове в 1946 году на месте Успенского монастыря, закрытого большевиками в 1927 году. Ее созданием занимались ученые, в числе которых были академик Виталий Хлопин, Георгий Гамов и Игорь Курчатов. Испытания первой атомной бомбы успешно прошли в августе 1949-го, а в марте 1950-го было официально объявлено о наличии такого оружия у Советского Союза, что положило конец ядерной монополии США.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на январь 2026 года у России было 5420 ядерных боеголовок, у США — 5042.

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