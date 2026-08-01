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Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде

Вторая победа в UFC; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:53 1140

Азербайджанский боец ММА (смешанные единоборства) Тофик Мусаев провел свой третий бой в UFC. В Белграде его соперником был словак Людовит Клайн.

Поединок в легком весе (70 кг) закрывал предварительный кард и завершился нокаутом во втором раунде. Тофик одержал досрочную победу.

Для 36-летнего Тофика Мусаева это вторая победа в UFC в трех боях. Всего же на его счету 24 победы при 6 поражениях в ММА.

У 31-летнего Людовита Клайна 8 побед и теперь уже 4 поражения в UFC. Всего же у него 24 победы и 6 поражений в ММА.

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