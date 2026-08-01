USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Иран готовится к чему-то масштабному
Новость дня
Иран готовится к чему-то масштабному

МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

21:20 387

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС сегодня уже в 23-й раз с начала конфликта потеряла внешнее энергоснабжение. Этот сбой продолжался почти два часа, сообщается в публикации МАГАТЭ в X.

Электроэнергия перестала поступать по последней оставшейся высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Во время отключения в качестве резервных источников энергии для охлаждения реакторов и выполнения других функций, необходимых для безопасности АЭС, включались дизельные генераторы.

МАГАТЭ, имеющее группу наблюдателей на Запорожской АЭС, постоянно подчеркивает, что для безопасного функционирования атомная электростанция должна получать электроэнергию из внешних источников.

Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие видео
22:08 342
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
21:52 631
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов обновлено 21:27
21:27 4758
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде Вторая победа в UFC; видео
20:53 1141
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог обновлено 20:07
20:07 5105
Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 8886
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 2583
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 927
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2912
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6737
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 2936

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие видео
22:08 342
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
Патриарх Кирилл об атомной бомбе: «Божья благодать»
21:52 631
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов
В Испании устанавливают плавучий барьер от мигрантов обновлено 21:27
21:27 4758
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде
Тофик Мусаев нокаутировал соперника в Белграде Вторая победа в UFC; видео
20:53 1141
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог
Обвиняемым в убийстве Назимовых отказали в освобождении под залог обновлено 20:07
20:07 5105
Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 8886
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 2583
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 927
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2912
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6737
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 2936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться