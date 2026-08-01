МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС сегодня уже в 23-й раз с начала конфликта потеряла внешнее энергоснабжение. Этот сбой продолжался почти два часа, сообщается в публикации МАГАТЭ в X.

Электроэнергия перестала поступать по последней оставшейся высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Во время отключения в качестве резервных источников энергии для охлаждения реакторов и выполнения других функций, необходимых для безопасности АЭС, включались дизельные генераторы.

МАГАТЭ, имеющее группу наблюдателей на Запорожской АЭС, постоянно подчеркивает, что для безопасного функционирования атомная электростанция должна получать электроэнергию из внешних источников.