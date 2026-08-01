Азербайджанские гребцы – серебряные призеры чемпионата Европы

Соревнования среди легковесов завершились на чемпионате Европы по гребле, проходившем в Варезе, Италия.

В соревнованиях, определивших сильнейших на континенте, участвовали два спортсмена из Федерации водных видов спорта Азербайджана. Пара Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев финишировала второй в финальной гонке в двухместной лодке и завоевала серебряную медаль.

Следует отметить, что Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев также завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по академической гребле, проходившем 12-14 июня в Пловдиве, Болгария.