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Иран готовится к чему-то масштабному
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Иран готовится к чему-то масштабному

Азербайджанские гребцы – серебряные призеры чемпионата Европы

ФОТО, видео
22:01 134

Соревнования среди легковесов завершились на чемпионате Европы по гребле, проходившем в Варезе, Италия.

В соревнованиях, определивших сильнейших на континенте, участвовали два спортсмена из Федерации водных видов спорта Азербайджана. Пара Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев финишировала второй в финальной гонке в двухместной лодке и завоевала серебряную медаль.

Следует отметить, что Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев также завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по академической гребле, проходившем 12-14 июня в Пловдиве, Болгария.

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