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Взрыв в ресторане в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие

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22:08 350

На Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Информацию об этом подтвердило ГУ МВД по Москве.

В главке полиции сообщили, что три человека погибли, еще 15 получили ранения.

Как уточняет Baza, взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi, находящемся на первом этаже сталинской высотки. Ресторан 1 августа был закрыт на частное мероприятие.

Причины инцидента официально пока не называются. По информации «112», на кухне ресторана взорвалось газовое оборудование.

Полиция оцепила площадь вокруг здания, где произошел взрыв. Дептранс Москвы заявил, что Ночной велофестиваль, который должен был стартовать позже вечером и пройти по Садовому кольцу, перенесен на другую дату «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

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