Алиев: Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата…

В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде.

В публикации говорится:

«Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 1 августа 2026 года на 96-м году жизни скончался выдающийся представитель современной азербайджанской литературы, лауреат Премии Гейдара Алиева, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, Заслуженный деятель искусств, Народный поэт Нариман Алимамед оглу Гасанзаде.

Нариман Гасанзаде родился 2 февраля 1931 года в селе Пойлу Газахского района. После окончания средней школы он в 1949-1953 годах получил высшее образование на факультете языка и литературы Гянджинского государственного педагогического института имени Гасан бека Зардаби, а в 1957-1961 годах учился в Литературном институте имени М.Горького в Москве.

В 1962 году Нариман Гасанзаде поступил в аспирантуру нынешнего Бакинского государственного университета, которую окончил в 1965 году. Защитив диссертацию, он получил ученую степень кандидата наук.

Начав трудовую деятельность в 1962 году, Нариман Гасанзаде работал на различных должностях в газете «Азербайджан гянджляри», журнале «Азербайджан» и Государственном комитете по телевидению и радиовещанию. Работая в 1978–1991 годах главным редактором газеты «Эдебийат ве инджесенет», он немало сделал для повышения авторитета газеты в литературно-общественной среде.

В 1991-2001 годах Нариман Гасанзаде работал на должностях первого заместителя министра и исполняющего обязанности министра печати и информации Азербайджанской Республики. С 2001 года и до конца жизни он возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин Национальной академии авиации.

Выдающийся мастер слова Нариман Гасанзаде с первых шагов в мире поэзии привнес новое дыхание в нашу литературу. Оставаясь верным многовековым ярким традициям национальной литературы, поэт благодаря присущему ему стилю выражения и почерку внес ценный вклад в сокровищницу поэтической мысли азербайджанского народа.

Своими произведениями, проникнутыми любовью к Родине, идеями национальной свободы, приверженностью традиционным ценностям и призывом к духовному возвышению, он всегда оставался в авангарде литературного процесса. В стихотворениях поэта, отличающихся своей проникновенностью и искренностью, ясностью, благозвучием и естественностью языка, нашли свое глубокое художественное воплощение чувства и мысли наших современников. В своих поэмах и стихотворных пьесах Нариман Гасанзаде в свете исторических реалий, с глубоким чувством патриотизма и национальной государственности воссоздал судьбоносные события далекого и недавнего прошлого, а также образы выдающихся личностей нашей истории. Воспевающие мужество и героизм азербайджанского народа, эти произведения с успехом ставились на театральных сценах, завоевали глубокую симпатию зрителей. На слова поэта, мастерски использовавшего неисчерпаемые возможности родного языка, написано множество песен, которые остаются любимыми и сегодня.

Насыщенная деятельность мастера как ученого, педагога и общественного деятеля, составляющая единое целое с его литературным творчеством, является наглядным примером достойного служения Родине и народу. Нариман Гасанзаде всегда принимал активное участие в общественно-политической и культурной жизни нашей республики, в разные годы был директором Азербайджанского отделения Литературного фонда СССР, а также депутатом районного, городского советов и Верховного Совета Азербайджанской Республики XII созыва.

Нариман Гасанзаде, всегда относившийся к происходящим в жизни страны и общества процессам с глубоким чувством гражданственности, отдавал все свои силы прогрессу нашей культуры, сохранению и развитию национально-духовных ценностей.

Многолетняя плодотворная деятельность Наримана Гасанзаде во имя развития азербайджанской литературы и культуры получила высокую оценку. Он был удостоен высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики — орденов «Шохрат» (2001), «Шараф» (2011) и «Истиглал» (2021), а в 2026 году — ордена «Гейдар Алиев».

Светлая память о выдающемся поэте и драматурге, известном общественном деятеле, искреннем и скромном человеке Наримане Алимамед оглу Гасанзаде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элесин!»