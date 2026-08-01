Иран обходит санкции с помощью онлайн-казино

Одна из крупнейших в мире сетей незаконных азартных игр переправляет миллионы долларов в криптовалюте через офис в Дубае, что является частью иранской операции по обходу санкций, говорится в расследовании Reuters.

Зарегистрированная в Дубае нелицензированная криптобиржа Shelbit управляется выходцем из Ирана. Среди основных ее клиентов — персоязычная сеть азартных игр, насчитывающая более 2000 сайтов. Ее лицами в сети являются два эпатажных иранских инфлюэнсера с высокопоставленными связями в правительстве: Саша Собхани и Пуян Мохтари.

В 2023 году оба блогера были осуждены в Иране как сообщники по делу о незаконных азартных играх.

Хотя азартные игры в Иране запрещены и караются тюрьмой и ударами плетью, выявленная сеть имеет доступ к иранской системе онлайн-платежей, которая строго контролируется центральным банком страны, пишет Reuters. Shelbit является ядром этой схемы: через нее игорная сеть, центробанк и другие подсанкционные иранские структуры получают доступ к мировым крипторынкам.

Данные о денежных потоках Shelbit на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов, обработанных биржей с мая 2024 года, были проанализированы независимым блокчейн-исследователем Ричем Сандерсом и двумя компаниями, пожелавшими остаться анонимными.

Они выяснили, что Shelbit переводила сотни миллионов в валюте крупнейшим игрокам крипторынка, включая Binance. Биржа также напрямую взаимодействует с центральным банком Ирана, кошельками, которые израильское правительство связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и иранской биржей Nobitex, на которую США наложили санкции в начале этого года.

Расследование Reuters показало, что КСИР взял под контроль крупнейшие игорные сайты внутри Ирана еще несколько лет назад и с тех пор использует их для вывода денег за границу.

Binance заявила, что у Shelbit никогда не было аккаунта на их платформе. При этом компания не стала оспаривать факт обработки транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с Shelbit, пояснив, что эти операции не считались «высокорисковыми».