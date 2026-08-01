Ирландия созывает заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел из-за ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин в соцсети X.

Встреча состоится во вторник, 4 августа. По словам Мартина, заседание пройдет под председательством министра юстиции Ирландии Джима О’Каллагана.

«Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институциями и продолжаем следить за развитием ситуации», — написал ирландский премьер.

Отметим, что именно Ирландия сейчас председательствует в Совете Европейского союза.

Как минимум 67 человек погибли, пытаясь добраться до испанского анклава Сеута, после того как около 50 тысяч мигрантов попали на эту территорию из Марокко.