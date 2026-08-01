Зеленский: «Ракеты для Patriot в мире есть»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot в мире есть. Поэтому важно, чтобы партнеры приняли политическое решение по их передаче, а не чтобы они лежали на складах. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении к народу.

«Ракеты для Patriot в мире есть, важно, чтобы партнеры сделали это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно», — подчеркнул глава государства.

Он указал, что антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах.