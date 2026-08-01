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Крупнейшая вспышка Эболы

1 августа 2026, 23:23 687

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола стала крупнейшей в истории Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент эта вспышка является крупнейшей вспышкой лихорадки Эбола, когда-либо зарегистрированной в Демократической Республике Конго. По состоянию на 30 июля 2026 года было зарегистрировано в общей сложности 3 605 подтвержденных случаев заболевания, включая 1 587 летальных исходов, что соответствует общему коэффициенту летальности в 44%», — указывается в тексте.

Согласно документу, за последнюю полную отчетную эпидемиологическую неделю организация зафиксировала «самое большое на сегодняшний день еженедельное число случаев заболевания (567) и смертей (296)». По оценкам ВОЗ, эти данные свидетельствуют об «исключительно быстрых темпах распространения инфекции». В организации подчеркнули, что вспышка Эболы усиливается.

17-я по счету вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Ею затронуты три конголезские провинции.

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