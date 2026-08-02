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Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й штат США

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Президент США Дональд Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й американский штат.

На представленной в сети Truth Social картинке территория Венесуэлы раскрашена в цвета американского флага с надписью: «Пятьдесят первый штат».

В понедельник Трамп выступил с утверждением о том, что США зарабатывают на продаже нефти из Венесуэлы «миллиарды и миллиарды долларов».

На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.

По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.

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