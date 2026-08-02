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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны
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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны

МИД Ирана о напряженности с США

00:49 667

Исламская Республика Иран, как неоднократно подчеркивалось ранее, не имеет враждебных намерений в отношении стран региона и выступает за развитие дружественных отношений со всеми государствами южного побережья Персидского залива на основе взаимного уважения и принципов добрососедства. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

«Осуждая удары США, нанесенные при соучастии Израиля и при содействии ряда стран региона, предоставивших свою территорию и возможности, Иран вновь подтверждает решимость защищать национальные права и безопасность страны», — отмечается в заявлении.

В МИД Ирана, ссылаясь на резолюцию №3314 Генеральной Ассамблеи ООН, заявили, что удары Тегерана по американским базам ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как нападение на страны, где они размещены.

«Под руководством Моджтабы Хаменеи Иран продолжит защищать национальное достоинство и независимость перед лицом агрессии коалиции США и Израиля», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что удары по судам в Ормузском проливе являются предлогом для нападения на Иран.

«Осознавая положения пункта 5 Меморандума о взаимопонимании по прекращению войны (Исламабадский меморандум) и зная, что использование несанкционированного маршрута в южной части Ормузского пролива является опасным, они попытались провести по нему эти три судна», — подчеркивается в заявлении.

Ранее с аналогичным заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

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