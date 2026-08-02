Переговоры Аракчи с Муниром и Фиданом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел отдельные телефонные разговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана.

В ходе телефонных разговоров стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, возможные последствия действий США, а также рост угроз безопасности.

Аракчи заявил, что Иран полностью готов защищать свой национальный суверенитет, территориальную целостность и безопасность и решительно ответит на любую агрессию.