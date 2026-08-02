Президент Словении попала в аварию

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в автомобильную аварию по пути домой из отпуска в Хорватии, сообщила канцелярия главы государства. Она получила незначительные травмы и была госпитализирована в городскую больницу Изолы. Президента уже выписали домой.

По данным телеканала 24UR, глава государства получила перелом ключицы, так как не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее полиция города Копер сообщила, что в пятницу произошло ДТП с участием двух полицейских автомобилей, которые двигались в колонне, сопровождавшей лицо, находящееся под защитой.

В результате инцидента пострадали два человека: один получил незначительные травмы, а другой — серьезные.