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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны

Президент Словении попала в аварию

01:53 276

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в автомобильную аварию по пути домой из отпуска в Хорватии, сообщила канцелярия главы государства. Она получила незначительные травмы и была госпитализирована в городскую больницу Изолы. Президента уже выписали домой.

По данным телеканала 24UR, глава государства получила перелом ключицы, так как не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее полиция города Копер сообщила, что в пятницу произошло ДТП с участием двух полицейских автомобилей, которые двигались в колонне, сопровождавшей лицо, находящееся под защитой.

В результате инцидента пострадали два человека: один получил незначительные травмы, а другой — серьезные.

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