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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны
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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны

Кронпринц звонит Трампу. Ударов по Ирану не будет

08:36 2586

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от новых ударов из-за достижения соглашения по основным параметрам сделки. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

«Она (сделка) будет включать НЕМЕДЛЕННОЕ, ПОЛНОЕ и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. На основе этой просьбы я согласился — ради будущего блага МИРА и аналогично выживания успешного и процветающего Ирана — отменить атаку, при условии возможности быстро заключить СДЕЛКУ», — написал американский президент, отметив, что Израиль примет участие в сделке.

При этом Трамп добавил, что США полностью готовы к «действиям» против Ирана с силой, «невиданной со времен Второй мировой войны».

Axios со ссылкой на источники сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман созвонился с президентом США Дональдом Трампом и выразил обеспокоенность по поводу его планов по нанесению новых масштабных ударов по Ирану. В материале отмечается, что Трамп всерьез рассматривал возможность нанесения ударов по иранским энергетическим объектам в ближайшие дни в ответ на ракетный удар Ирана по базе ВС США в Иордании.

«Саудовская Аравия выразила обеспокоенность и попросила внести ясность в план действий», — рассказал изданию один из источников.

Еще один источник сообщил, что Мухаммед бен Салман призвал Трампа к деэскалации и воздержанию от нанесения ударов.

Ранее The New York Times писала, что Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона.

27 июля официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников. На следующий день в иранском МИД заявили, что Иран отклонил предложение США на переговорах из-за чрезмерных требований американской стороны.

1 августа CBS News со ссылкой на источники сообщил о планах США и Израиля наносить удары по критической инфраструктуре Ирана, а также о приказе Трампа подготовить массированную атаку.

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