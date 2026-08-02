Удары Украины: в России горят НПЗ и склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Украинские беспилотники в воскресенье атаковали большой склад компании Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой, вспыхнул пожар. Факт налета и пожара на складе Wildberries подтвердили сама компания и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - цитирует Интерфакс текст заявления пресс-службы Wildberries-Russ. Украинские парные мониторинговые каналы публикуют, предположительно, снятые местными жителями видео и фото с огромным столбом дыма. Склад Wildberries начал работу в мае 2025 года.

* * * 09:15 В ночь на 2 августа несколько регионов России подверглись атаке. По сообщению мониторинговых каналов, местные жители сообщали о взрывах в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации, в Саратове пожар возник в двух местах на территории НПЗ. Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в соцсетях, что в Саратове и Энгельсе «есть повреждения гражданской инфраструктуры». Позже Бусаргин заявил, что в Саратове при налете украинских дронов и его отражении погибли два человека. Бусаргин не уточнил, где именно погибли эти люди. Телеграм-каналы опубликовали несколько видео пожара в жилой девятиэтажке, в которую, вероятно, попал сбитый дрон. Основной целью атаки, по их данным, в очередной раз был Саратовский НПЗ. Украинский телеграм-канал Supernova+, который мониторит российские социальные сети, утверждает, что удар в очередной раз нанесен по местному нефтеперерабатывающему заводу. Телеграм-канал Astra, геолоцировав кадры видео, подтверждает, что горит именно Саратовский НПЗ.