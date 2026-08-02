Удары Украины: в России горят НПЗ и склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

Украинские беспилотники в воскресенье атаковали большой склад компании Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой, вспыхнул пожар.
Факт налета и пожара на складе Wildberries подтвердили сама компания и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - цитирует Интерфакс текст заявления пресс-службы Wildberries-Russ.
Украинские парные мониторинговые каналы публикуют, предположительно, снятые местными жителями видео и фото с огромным столбом дыма. Склад Wildberries начал работу в мае 2025 года.
August 2, 2026
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В ночь на 2 августа несколько регионов России подверглись атаке.
По сообщению мониторинговых каналов, местные жители сообщали о взрывах в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации, в Саратове пожар возник в двух местах на территории НПЗ.
Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в соцсетях, что в Саратове и Энгельсе «есть повреждения гражданской инфраструктуры». Позже Бусаргин заявил, что в Саратове при налете украинских дронов и его отражении погибли два человека. Бусаргин не уточнил, где именно погибли эти люди.
Телеграм-каналы опубликовали несколько видео пожара в жилой девятиэтажке, в которую, вероятно, попал сбитый дрон.
Основной целью атаки, по их данным, в очередной раз был Саратовский НПЗ. Украинский телеграм-канал Supernova+, который мониторит российские социальные сети, утверждает, что удар в очередной раз нанесен по местному нефтеперерабатывающему заводу. Телеграм-канал Astra, геолоцировав кадры видео, подтверждает, что горит именно Саратовский НПЗ.
August 2, 2026
August 2, 2026
Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Украинские беспилотники атаковали этот НПЗ уже множество раз, в последний раз — в начале июля. Расстояние от предприятия до украинской границы составляет около 600 километров.
Взрывы также раздавались в районе военного аэродрома «Энгельс-2». Город Энгельс расположен на противоположном от Саратова берегу Волги, там находится база российских стратегических бомбардировщиков.
Губернатор Ростовской области России Юрий Слюсарь утром воскресенья заявил, что за ночь над областью были сбиты почти полторы сотни украинских беспилотников. Из сообщения Слюсаря в соцсетях следует, что беспилотники сбивали в основном в западных и северных районах области. Ростовская область граничит с Украиной — с оккупированной ее частью. Через север области проходит один из коридоров, по которым украинские дроны летят в сторону Поволжья.
Российское ведомство гражданской авиации ранее, по ходу налета украинских беспилотников, объявило о полном или частичном закрытии восьми аэропортов в городах на Волге, а также московского аэропорта Домодедово. Согласно официальным формулировкам Росавиации, в аэропортах Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы, Нижнекамска, а также Пензы, «введены временные ограничения», тогда как «Домодедово» и аэропорт Нижнего Новгорода «принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани». Позже Росавиация сообщила, что в аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга и Уфы также ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Дополнительные ограничения ввели и в аэропорту Краснодара.
Российский мониторинговый канал «Радар.ру Приграничье» сообщает, что украинские дроны через Саратовскую область, где был атакован НПЗ, пролетели дальше на север вдоль Волги на Самарскую и Ульяновскую области и Татарстан.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в соцсетях, что ПВО сбила шесть беспилотников, которые, по его утверждению, летели на Москву. О последствиях на земле московский мэр ничего не написал.
Минобороны РФ сообщило об «уничтожении» за ночь силами ПВО 635 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом.