Россия заявила об ударах по портам Украины

ВС ВСУ предупреждают, что налеты продолжаются: в воздушном пространстве Украины находятся новые российские беспилотники.

«Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков на трех локациях», — сообщили Воздушные силы, не уточнив, по каким целям попали беспилотники.

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 беспилотниками различных типов, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В то же время Минобороны РФ сообщает, что российские военные нанесли удары по портам Украины и судам, «задействованным в интересах ВСУ».

В порту Николаева российские военные поразили морской буксир, «переоборудованный для применения безэкипажных катеров», говорится в сообщении. В порту Одессы «уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ)».

Также утверждается, что в акватории Черного моря поражен сухогруз, «перевозивший военное имущество».