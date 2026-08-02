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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны
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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны

Израиль ликвидировал командира и одного из лидеров ХАМАС

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10:18 471

Армия Израиля сообщила, что 1 августа на юге сектора Газа ликвидирован Салем Джамаль Абд ар-Рахман Абу Лабад, командир подразделения «Нухба» движения ХАМАС.

По данным армейской пресс-службы, Абу Лабад участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.

Также сообщается, что в ходе еще одного авиаудара, нанесенного в пятницу в центральной части сектора Газа, был ликвидирован Мухаммад Абд ан-Насер Мухаммад Хатиб, командир батальона «Магази» ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что они были ликвидированы точечными ударами с воздуха.

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что в ночь на воскресенье, 2 августа, в результате израильского удара по дому в Дир аль-Балахе в центральной части сектора Газа убиты один из руководителей ХАМАС Камаль Абу Муайлик, известный как Абу Набхан, и его супруга. Отмечается, что Абу Муайлик был уничтожен в результате удара по дому в районе Аль-Машала, в южной части Дир аль-Балаха.

Израильские СМИ пишут, что 67-летний Абу Муайлик возглавлял административную структуру ХАМАС в центральных районах сектора Газа. Трое его сыновей были убиты ранее в ходе войны. Пресс-служба ЦАХАЛ пока не комментировала сообщение о гибели Абу Муайлика.

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