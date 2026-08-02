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Пашинян объявил: правительство Армении ушло в отставку

10:46 604

Правительство Армении в воскресенье подало в отставку, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Сегодня началось заседание Национального собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства», - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.

«В соответствии со статьей 149 Конституции президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение», - сказал Пашинян.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

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