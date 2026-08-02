Трампа обвиняют в «предательстве»

По словам Тейлор-Грин, она поддержала Трампа из-за его обещания отказаться от новых зарубежных войн, однако президент, по ее мнению, нарушил его. Она также заявила о старте движения America First, которое должно объединить американцев с разными политическими взглядами.

Бывшая конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин обвинила президента Дональда Трампа в «предательстве» обещания не втягивать страну в зарубежные войны. Об этом она написала в соцсети X.

Тейлор-Грин объявила об уходе из Палаты представителей с 5 января 2026 года после конфликта с Трампом. Причиной разногласий стала ее поддержка публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Также экс-конгрессвумен выступала против участия США в военных действиях и напоминала об обещании Трампа убрать сторонников войн из американского правительства.

America First («Америка прежде всего») — политическое движение и лозунг, связанный с Дональдом Трампом и его сторонниками. Он предполагает приоритет интересов США, защиту национальной экономики, ужесточение миграционной политики, энергетическую независимость и отказ от зарубежных обязательств, которые не приносят стране прямой выгоды. Это не единая партия или организация, а широкое консервативное направление; сам лозунг появился в первой половине XX века, Трамп вернул его в активную политику во время кампании 2016 года.