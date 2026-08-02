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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны
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Иран использует перемирие для подготовки масштабной войны

«Ситуация в конфликте изменилась»: Америка увидела новый шанс на мирные переговоры

11:16 150

Новый импульс переговорам по завершению войны в Украине придали дальнобойные удары ВСУ по территории России, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, ситуация на фронте за последние месяцы изменилась: «Реальность такова, что за последние несколько месяцев ситуация в этом конфликте несколько изменилась. Теперь Украина способна наносить дальнобойные удары вглубь российской территории, фактически перенося войну на территорию России. Мы готовы изучить, создала ли эта новая ситуация возможности для достижения какого-либо переговорного урегулирования».

В этом же интервью глава Госдепа заявил, что в ближайшие недели ожидаются попытки возобновить переговорный процесс, отметив, что Вашингтон готов поддержать любую возможность для продвижения мирного процесса.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в прекращении войны. Он отметил, что в течение первого года администрация уделила этому вопросу большое внимание, однако переговорный процесс зашел в тупик.

По мнению госсекретаря, именно президент Трамп является единственным мировым лидером, способным посадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров для обсуждения завершения войны.

Госсекретарь сообщил, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые дипломатические шаги для возобновления переговоров между сторонами. В то же время он признал, что как Украина, так и Россия имеют собственные жесткие принципиальные позиции: «Мы понимаем, что у обеих сторон достаточно жесткие красные линии. Пока нам не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь договоренностей не получится».

По словам госсекретаря, президент США поручил своей команде использовать любую возможность для продвижения мирных переговоров.

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