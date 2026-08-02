В Баку прощаются с народным поэтом Нариманом Гасанзаде

В Международном центре мугама в Баку проходит церемония прощания с народным поэтом Азербайджана Нариманом Гасанзаде.

В церемонии прощания участвуют члены семьи поэта, друзья, деятели культуры и общественности, ученики и почитатели его таланта, представители СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным поэтом. После завершения церемонии народный поэт будет похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

Нариман Гасанзаде скончался накануне на 96-м году жизни.