Взрыв в московском ресторане: погибших стало больше

По словам источника телеканала, «два человека, доставленные в больницу, скончались от полученных ранений». По данным РЕН ТВ, состояние шести пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти, сообщает РЕН ТВ.

Ресторан Balzi Rossi пообещал помочь семьям погибших: «Ресторан Balzi Rossi принял решение оказать помощь семьям погибших. В ближайшее время мы свяжемся с их близкими, чтобы предоставить необходимую поддержку».

Взрыв в Balzi Rossi, который расположен в сталинской высотке на Баррикадной, произошел вечером 1 августа. Среди первых причин взрыва называли взрыв газового оборудования на кухне ресторана. Однако вскоре Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что у входа в ресторан сработала самодельная бомба, которую пыталась пронести внутрь женщина. Ее не пустил охранник. Они оба вместе еще с одним посетителем погибли. 21 человек получил ранения.