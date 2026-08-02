Взрыв в московском ресторане: погибших стало больше

Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти, сообщает РЕН ТВ.
По словам источника телеканала, «два человека, доставленные в больницу, скончались от полученных ранений». По данным РЕН ТВ, состояние шести пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Ресторан Balzi Rossi пообещал помочь семьям погибших: «Ресторан Balzi Rossi принял решение оказать помощь семьям погибших. В ближайшее время мы свяжемся с их близкими, чтобы предоставить необходимую поддержку».
Взрыв в Balzi Rossi, который расположен в сталинской высотке на Баррикадной, произошел вечером 1 августа. Среди первых причин взрыва называли взрыв газового оборудования на кухне ресторана. Однако вскоре Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что у входа в ресторан сработала самодельная бомба, которую пыталась пронести внутрь женщина. Ее не пустил охранник. Они оба вместе еще с одним посетителем погибли. 21 человек получил ранения.
По информации «Коммерсанта», взрыв произошел во время частной вечеринки, которая «тщательно охранялась». Бомбу с металлическими шариками взорвали дистанционно. По предварительной версии, девушка, скорее всего, не знала о содержимом коробки — она утверждала, что принесла подарок. Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт» (205 УК РФ).
Целью теракта, по утверждению анонимных телеграм-каналов, был главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко. Главкомом ВКС Чайко стал в мае 2026 года. В начале войны России с Украиной он командовал войсками Восточного военного округа, которые причастны к военным преступлениям в Буче. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», на празднование приехали высокопоставленные сотрудники ФСБ, генералы Минобороны, депутаты и чиновники.