Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу

В ночь на 2 августа два российских ударных дрона типа «Шахед» вновь атаковали склад украинского маркетплейса Rozetka. Это уже вторая атака за 24 часа, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление компании.

«Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар», – отметили в компании, добавив, что будут продолжать работать по графику.

1 августа российский беспилотник ударил по территории маркетплейса Rozetka в Броварах Киевской области, сообщила областная прокуратура. В результате удара погиб 61-летний мужчина, еще шесть человек ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также были повреждены 13 автомобилей. Совладелица Rozetka Ирина Чечеткина рассказала в соцсетях, что погибший был сотрудником маркетплейса. По ее словам, раненых семеро, они в больницах. В момент удара по складу на смене были 270 человек.