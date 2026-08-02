Погода в Баку и на пляжах

В понедельник, 3 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно ясная погода, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем - 30-35 тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно ясная погода. Но днем в ряде горных районов возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 34-39 тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 тепла.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 27-28 градусов тепла.