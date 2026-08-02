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90 жертв, чтобы доплыть до Европы

13:30 801

Число мигрантов, погибших при попытках попасть в испанский эксклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек, сообщили испанские и марокканские власти, данные приводит телеканал La Sexta.

На испанской территории было найдено 74 тела погибших, еще 16 тел обнаружены марокканскими силовыми структурами. Ранее сообщалось о 76 погибших.

Миграционный кризис в Сеуте разразился в конце июля, когда за одни сутки через этот эксклав проникло около 60 тыс. человек, пытавшихся через Сеуту попасть в Европейский союз. Мэр-президент Хуан Хесус Вивас подтвердил масштаб проникновения именно в пятницу.

На фоне массового наплыва мигрантов в городе вспыхнули беспорядки. Власти развернули дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Военные охраняют ключевые объекты, силовики проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов для их последующей депортации.

Рейды и строгие проверки документов вызвали столкновения между мигрантами и силовиками. В местных магазинах практически не осталось хлеба, молока и мяса, и полиция дежурит возле торговых точек.

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