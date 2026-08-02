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Спасение японской иены

13:34 671

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявит завтра, что США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию, чтобы остановить падение иены, сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.

По словам источников на рынке ценных бумаг, японские и американские власти провели серию операций по скупке иены. Меры призваны укрепить курс японской валюты, которая достигла по отношению к доллару самого низкого с 1986 года уровня.

Основная причина разрыва — увеличение разницы между ключевыми ставками в США и Японии, отмечается в публикации. Несколько дней назад Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне 1%. Федеральная резервная система США при этом придерживается более жесткой кредитно-денежной политики.

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