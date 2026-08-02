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Почти построена дорога Горадиз – Агбенд

13:44 591

Строительство автомобильной дороги Горадиз  Агбенд находится на завершающей стадии, заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

По его словам, которые приводят местные СМИ, многие компании заинтересованы в создании в регионе складских комплексов и логистических центров, расширении возможностей грузоперевозок и хранения.

Гаджиев заявил, что масштабный проект «Великое возвращение» подразумевает не только возвращение людей в свои дома, но и развитие на освобожденных территориях бизнеса, образования, сферы услуг, а также рождение новых идей и возможностей. По его словам, в регионе развиваются сельское хозяйство, логистика, сфера услуг, туризм и культура. В Карабахском и Восточно-Зангезурском районах созданы две основные экономические зоны  Агдамский промышленный парк и Экономическая зона Аразской долины в Джебраиле. В последней уже действуют или реализуются проекты более 19 компаний-резидентов.

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