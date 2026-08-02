Россия «хочет сохранить дружбу» с Арменией

Россия хочет сохранить «дружественные отношения» с Арменией. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Он указал на переплетение «жизней и судеб» народов двух стран на протяжении столетий: «Мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией и Арменией, учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия».

Собеседник агентства также отметил, что у других стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тоже есть «свои интересы» с Ереваном.