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1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине

заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 1911

В течение недели российские войска наносили удары по 16 украинским регионам с использованием дронов, кассетных бомб и ракет. Россияне запустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистические, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«По Сумам был нанесен удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения… Постоянные обстрелы Харькова и Харьковской области, били ночью и по Одесской области, Запорожью и Днепропетровской области. За эту неделю более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов», - говорится в сообщении главы украинского государства.

По словам Зеленского, значительная часть российских предприятий, которая работает на эти удары и производит компоненты для дронов, ракет и КАБов, до сих пор не под санкциями: «Нужно давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет уменьшить и количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и работать».

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