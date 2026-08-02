Семь стран приняли решение

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Страны ОПЕК+ планируют одобрить увеличение квот на добычу нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки с сентября. После этого дальнейшее наращивание добычи будет приостановлено до конца года. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

По данным агентства, речь идет о семи странах организации, которые в течение большей части этого года постепенно увеличивали добычу: Саудовской Аравии, России, Ираке, Кувейте, Алжире, Казахстане и Омане. При этом, отмечает Reuters, фактический рост добычи оказался значительно ниже утвержденных квот. Причиной стали перебои с экспортом нефти, вызванные войной РФ против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке, которые затронули поставки из стран Персидского залива, а также России и Казахстана.

Источники агентства сообщили, что отказ от дальнейшего повышения добычи до конца 2026 года связан с предстоящими переговорами о новых базовых уровнях добычи, на основе которых будут рассчитываться квоты с 2027 года. Сентябрьское увеличение станет завершающим этапом постепенной отмены добровольного сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, согласованного странами ОПЕК+ в 2023 году. После этого в силе останутся ограничения на добычу примерно в 2 млн баррелей в сутки, действующие с 2022 года. Альянсу еще предстоит определить, как распределить эти объемы между участниками.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) объединяет 12 государств, на долю которых приходится около трети мировой добычи нефти. В альянс ОПЕК+ помимо членов организации входят еще 10 стран, включая Азербайджан, Казахстан, Мексику, Оман и Россию. Всего в формате ОПЕК+ участвуют 22 государства, которые координируют объемы добычи, чтобы влиять на баланс спроса и предложения и ситуацию на мировом нефтяном рынке.

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