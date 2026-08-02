В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине

В Ходжавендском районе сотрудник частной компании, участвующей в гуманитарных операциях по разминированию, пострадал при взрыве боеприпаса, сообщило Агентство Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, 2 августа Ахад Ахадов (1985 года рождения) при исполнении служебных обязанностей на освобожденной от оккупации территории подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшего эвакуировали в Ходжавендскую центральную районную больницу. По данным агентства, его состояние удовлетворительное.