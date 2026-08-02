USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие
Новость дня
Удары Украины: горят НПЗ в Саратове и Уфе, склад Wildberries. Взрывы у военного аэродрома. Есть погибшие

В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине

15:20 1301

В Ходжавендском районе сотрудник частной компании, участвующей в гуманитарных операциях по разминированию, пострадал при взрыве боеприпаса, сообщило Агентство Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, 2 августа Ахад Ахадов (1985 года рождения) при исполнении служебных обязанностей на освобожденной от оккупации территории подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшего эвакуировали в Ходжавендскую центральную районную больницу. По данным агентства, его состояние удовлетворительное.

Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
18:01 177
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 1561
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 1356
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает обновлено 14:24
14:24 6658
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1302
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 1913
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 2459
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении обновлено 14:37
14:37 5349
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
13:30 1543
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
13:10 3135
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане наши беды; все еще актуально
1 августа 2026, 14:26 5552

ЭТО ВАЖНО

Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
Ибрагим Гасанов в борьбе за золото на чемпионате мира в Баку
18:01 177
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
Кандидат в спикеры парламента Армении об отношениях с Азербайджаном и Турцией
15:45 1561
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
Погиб в лавине: спасатели обнаружили тело самого известного в мире альпиниста
16:45 1356
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает
«Никакого соглашения нет»: Иран все отрицает обновлено 14:24
14:24 6658
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
В Ходжавенде Ахадов подорвался на противопехотной мине
15:20 1302
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине
1900 дронов, 1600 КАБов и 144 ракеты ударили по Украине заявил Зеленский; добавлено видео
14:59 1913
Семь стран приняли решение
Семь стран приняли решение
15:15 2459
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении
Пашинян снова премьер Армении. А оппозиция мечтает о его отстранении обновлено 14:37
14:37 5349
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
90 жертв, чтобы доплыть до Европы
13:30 1543
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
Второй удар за сутки: теперь Россия бьет по украинскому маркетплейсу
13:10 3135
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане
Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане наши беды; все еще актуально
1 августа 2026, 14:26 5552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться